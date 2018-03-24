Bölge Müdürü Nane: "Amasya'da Son 15 Yılda 31,8 Milyon Fidan Dikildi"

Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriya Nane, Amasya'da son 15 yılda 579 bin 392 dekar alana 31,8 milyon fidan dikildiğini açıkladı.

Orman varlığının da yüzde 14 arttırıldığını belirten Zekeriya Nane, her yıl üretilen 4,7 milyon fidandan 1 milyon 130 bininin bedelsiz dağıtıldığını söyledi.

2bin178 aileye 31,2 milyon Orköy kredi desteği, 43 köyde gelir getirici tür orman projesini destekleyerek 98 bin 672 adet gelir getirici fidan dikildiğine değinen Nane, 2018 yılında 69 köyde gelir getirici orman projesinin başlatılacağını anlattı.

Ağaçların bir taraftan dünyanın nefes alabilmesi, toprağın tutunabilmesi ve içerisinde türlü canlıları barındırarak bu varlık çeşitliliğine katkıda bulunmasıyla, diğer taraftan da kullanılan birçok temel ürünün ham maddesi olması yönüyle katkıda bulunan varlıklar olduğunu vurgulayan Amasya Valisi Dr. Osman Varol da, "Sanayileşmede geldiğimiz noktada dünyadaki orman varlıklarında ciddi azalmalar mevcut iken mutlulukla belirtiyorum ki ülkemizde son dönemde hükümetimizin katkıları ve orman teşkilatımızın özverili çalışmalarıyla bir yandan mevcut ormanlarımızın yaşatılması ve ıslah edilmesi diğer taraftan da yeni orman alanları yaratılması noktasında çok güzel çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaları memnuniyetle takip ediyor ve bu çalışmaların içerisinde bulunmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

21-26 Mart Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında ormancılar ve öğrencilerle birlikte fidan diken Varol, "Aslında insanoğlu olarak bizler de doğal yaşamın bir parçasıyız. Tek farkımız ona hükmedebilen, onu değiştirebilen birtakım meziyetlerle donatılmış olmamız. Bu anlamda bizim insan yaşamı ile doğal yaşamı birbirine tezat şeyler gibi düşünmememiz gerekiyor. Doğayla iç içe ve barışık bir şekilde yaşama bilincini gençlerimize kazandırmamız gerekiyor" diye konuştu. - AMASYA