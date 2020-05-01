Bölge Müdürü Güzel, heyelanın meydana geldiği yolu inceledi

Kütahya'nın Emet ilçesini ziyaret eden Karayolları Bölge Müdürü Ömer Güzel, Tavşanlı-Emet yolunda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kütahya'nın Emet ilçesini ziyaret eden Karayolları Bölge Müdürü Ömer Güzel, Tavşanlı-Emet yolunda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Karayolları Bölge Müdürü Ömer Güzel, yaptığı açıklamada, "Yollarımız başta olmak üzere, "Emet-Tavşanlı yolunda devam eden çalışmaları, yeni yolun hemen altında eski yolda meydana gelen heyelanı, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner ve yapımcı firma yetkilileri ile birlikte yerinde inceledik. Belediye başkanımız ve ilçe başkanımızdan Emet ilçesinin yol sorunları ile ilgili bilgiler aldık. Gerekli tedbirleri yapıp çalışmalara başlayacağız. Tavşanlı yolu başta olmak üzere çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA