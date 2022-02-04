Bölge Müdürü Dündar: "Ekip olarak güzel işlere imza atacağız"

ALTINTAŞ, KÜTAHYA (İHA) - Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, ormanları yarınlara en sağlıklı şekilde taşımak için ekip olarak güzel işlere imza atacaklarını dile getirdi.

Altıntaş Meslek Yüksekokulunda Bölge Müdürü Birol Dündar başkanlığında düzenlenen tanışma toplantısında, Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir, Altıntaş Orman İşletme Müdürü Mevlüt Polat, İşletme Müdür Yardımcısı ve Orman İşletme Şefleri, Muhafaza Memurları ve personel yer aldı.

Bölge Müdürü Birol Dündar kendisini tanıtarak başladığı toplantıda, çalışmaların hızlı ve kontrollü şekilde yapılmasını, birlik beraberlik içinde yürütülen çalışmaların başarıyı getirdiğini ve ekip ruhu ile işimize heyecanla sahip çıkmaları gerektiğini belirtti. Dündar, herkesin yeteneğinden azami ölçüde faydalanılmasının da önemine değindiği toplantıda, tüm personelin görüş ve sorunlarını dinledi.

Ortak bir amacı başarmak ve ormanları yarınlara en sağlıklı şekilde taşımak için ekip olarak güzel işlere imza atacaklarını dile getiren Bölge Müdürü Dündar, tüm personele başarı ve kolaylıklar dileyerek, bugüne kadar yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti. - KÜTAHYA