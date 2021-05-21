Bölge Müdürü Dönmez: "Kovid-19 sürecinde hizmetlerimize sorunsuz devam ediyoruz"
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Bölge Müdürü Dönmez: "Kovid-19 sürecinde hizmetlerimize sorunsuz devam ediyoruz"

Bölge Müdürü Dönmez: 'Kovid-19 sürecinde hizmetlerimize sorunsuz devam ediyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tapu ve Kadastro Samsun 10. Bölge Müdürü Faruk Dönmez, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan Kovid-19 korona virüs sürecinde 'web tapu' sistemi kullanılarak tapu ve kadastro hizmetlerine sorunsuz devam edilmektedir" dedi.

Tapu ve Kadastro Samsun 10. Bölge Müdürü Faruk Dönmez, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan Kovid-19 korona virüs sürecinde 'web tapu' sistemi kullanılarak tapu ve kadastro hizmetlerine sorunsuz devam edilmektedir" dedi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 174. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılan tören anıta çelenk sunulması ile başladı. Ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Törene Tapu ve Kadastro Samsun 10. Bölge Müdürü Faruk Dönmez, bölge müdür yardımcıları, şube müdürleri, bağlı müdürlüklerin birim daire amirleri ile bölge müdürlüğü personelleri katıldı.

Tören sonrasında konuşan Bölge Müdürü Faruk Dönmez, "Bugün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün 174. yıl dönümünü kurumumuzun çalışanları olarak bir gurur ve heyecanla yad ediyoruz. Mülkiyet hakkı; Anayasa, Medeni Kanun ve diğer ilgili kanunlar çerçevesinde sınırları çizilip güvence altına alınarak, bu hakkın tescil edilmesi ve kayıtları muhafaza ederek vatandaşın haklarının korunması görevi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. Ülkede yaşayan insanlar için mal emniyeti ve bunun devlet güvencesiyle korunması olduğu kadar, toprağa dayalı bütün üretim faaliyetleri ile mekan temini çalışmalarında, kamuya hizmet verecek alanların temini ve düzenlenmesinde birinci derece hizmet verip, teknolojiyi yakından takip eden kurum olarak çalışmaktayız" diye konuştu.

Korona virüsü salgını sürecinde verilen hizmetlerin kesintiye uğramadığını belirten Dönmez, "Bilgi ve belgeler elektronik ortama alınarak, kurulan sistemler ile vatandaşımıza sunulan hizmetler tapu müdürlüklerine gitmeden daha hızlı, kolay ve güvenilir olarak verilebilmektedir. 'Web tapu' sistemi ile vatandaşlarımız, taşınmazlarını internet ortamında e-devlet üzerinden takip edip yönetebilmektedirler. Bu şekilde başvuru yapabilir, taşınmazlarını görüntüleyebilir, konumunu haritada görebilir ve elektronik ortamda harçlarını ödeyerek yetki verebilmektedirler. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan Kovid-19 korona virüs sürecinde 'web tapu' sistemi kullanılarak tapu ve kadastro hizmetlerine sorunsuz devam edilmektedir" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Bölge Müdürü Dönmez: 'Kovid-19 sürecinde hizmetlerimize sorunsuz devam ediyoruz'
Bölge Müdürü Dönmez: 'Kovid-19 sürecinde hizmetlerimize sorunsuz devam ediyoruz'
Bölge Müdürü Dönmez: 'Kovid-19 sürecinde hizmetlerimize sorunsuz devam ediyoruz'
Bölge Müdürü Dönmez: 'Kovid-19 sürecinde hizmetlerimize sorunsuz devam ediyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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