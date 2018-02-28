Bölge Müdürü Altındaş Yangın Ekip Binasında İncelemelerde Bulundu

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş Martavan Yangın İlk Müdahale Ekip binasında incelemelerde bulundu.

Altındaş, Kilis'in sınır bölgesinde bulunması ve Antakya yangınlarına takviye ekip gönderilmesi anlamında orman yangınları ile mücadelede hassas bir konumda olduğuna dikkat çekerek"Yangınla mücadelede çalışan personellerimizin çalışma şartlarını iyileştirmek adına diğer işletme müdürlüklerimizde olduğu gibi Kilis'te de yangın ekip binası yenilendi. Ayrıca ekip binamızın su problemi var idi. Bu sebeple su isale hattı yatırım programına alınmış olup yangın sezonu öncesi su sorunu da çözülmüş olacak" dedi. - KİLİS