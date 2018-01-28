Bölge Kalkınma İdareleri Toplandı

Bölge Kalkınma İdareleri, bilgi ve tecrübe paylaşımı için bir araya geldi.

GAP İdaresi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya DAP, KOP ve DOKAP Bölge Kalkınma İdarelerinin Başkan, Başkan Yardımcıları, Koordinatörleri ve uzmanları katıldı. DAP İdaresi, 13 kişilik bir ekiple toplantıda yer aldı.

Bir otelde yapılan toplantıda bugüne kadar gerçekleştirilen ve 2018 yılında planlanan çalışmalar hakkında slayt eşliğinde sunum yapıldı. Açılış konuşmasını ve ilk sunumu GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil yaptı. Ardından, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ve DOKAP İdaresi Başkanı Ekrem Yüce söz alarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler sundu ve yaşanan tecrübeleri paylaştılar.

Açılış konuşmasında, bilgi ve tecrübe paylaşıma yönelik ilk toplantıyı, 30 yıla yakın geçmişi ve en eski Bölge Kalkınma İdaresi sıfatıyla gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve katılımcılara teşekkür eden Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, daha etkin hizmet vermek amacıyla düzenlenen toplantının öneminden bahsetti.

Başkanlar tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından, 4 İdarenin koordinatörlük birimleri yürütülen projeler/programlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

Toplantı, Kalkınma İdareleri arasında birlik, beraberlik, kaynaşma, dayanışma ve paylaşmayı amaçlıyor. 4 Bölge Kalkınma İdaresinin ortaklaşa aldığı karar gereği, üçer aylık periyotlarla diğer Bölge Kalkınma İdarelerinin ev sahipliğinde 2018 yılı içerisinde söz konusu toplantılar devam edecek. Diğer toplantılar ise Nisan ayında DOKAP, Temmuz ayında DAP ve Aralık ayında da KOP'ta yapılacak.

3 gün süren etkinliğin ikinci günü katılımcılara proje alanları ve GAP kapsamında yapılan Atatürk Barajı ve Harran Üniversitesi bünyesinde kurulan GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (GAPYENEV) gezdirildi. Son gün ise, kültürel ve sosyal amaçlı gezi düzenlendi.

Katılımcılar, programdan çok memnun kaldıklarını ve bu tür programların sık sık yapılması gerektiğini belirterek, yapılan toplantının birlik, beraberlik ve tecrübe paylaşımına ciddi katkıda bulunduğunu dile getirdiler. - ERZURUM