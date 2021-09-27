Bölge İstişare Toplantısına Katıldık

AMASYA (Habermetre) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sn. İsmail Faruk Aksu Bey, milletvekillerimiz, MYK ve MDK üyeleri, 10 ilden teşkilat başkanları, belediye başkanları, İl genel ve belediye meclis üyeleri ve değerli yöneticilerin katılımları ile Amasya'da yapılan MHP Bölge İstişare Toplantısı'na Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı katılım sağladı. Toplantının ülkemize ve bölgemize hayırlar getirmesini dileriz.

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