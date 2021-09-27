Bölge İstişare Toplantısına Katıldık - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bölge İstişare Toplantısına Katıldık

Habermetre - Haberler | Toplum
Bölge İstişare Toplantısına Katıldık

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sn. İsmail Faruk Aksu Bey, milletvekillerimiz, MYK ve MDK üyeleri, 10 ilden teşkilat başkanları, belediye başkanları, İl genel ve belediye meclis üyeleri ve değerli yöneticilerin katılımları ile Amasya'da yapılan MHP Bölge İstişare Toplantısı'na Belediye Başkanımız Sn.

AMASYA (Habermetre) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sn. İsmail Faruk Aksu Bey, milletvekillerimiz, MYK ve MDK üyeleri, 10 ilden teşkilat başkanları, belediye başkanları, İl genel ve belediye meclis üyeleri ve değerli yöneticilerin katılımları ile Amasya'da yapılan MHP Bölge İstişare Toplantısı'na Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı katılım sağladı. Toplantının ülkemize ve bölgemize hayırlar getirmesini dileriz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Gazeteler Abdülhamit Gül Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Tarkan Özge Özpirinçci Mehmet Ali Erbil Kerem Kamışlı
Spor Salih Uçan Ali Palabıyık Mesut Özil Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Gazeteler Yemek Tarifleri Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bölge İstişare Toplantısına Katıldık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 17:53:29. #1.11#