Bölge halkı Sarpunkavak kavşağına sinyalizasyon istiyor
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Bölge halkı Sarpunkavak kavşağına sinyalizasyon istiyor

Bölge halkı Sarpunkavak kavşağına sinyalizasyon istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çorum'un Osmancık ilçesinde bölge halkı, çok sayıda trafik kazasının meydana geldiği Sarpunkavak köyü kavşağına sinyalizasyon veya trafik ikaz lambası konulmasını istiyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde bölge halkı, çok sayıda trafik kazasının meydana geldiği Sarpunkavak köyü kavşağına sinyalizasyon veya trafik ikaz lambası konulmasını istiyor.

İstanbul-Samsun karayolu üzerinde bulunan kavşakta bu güne kadar birçok trafik kazası meydana geldi. Ölümlerle sonuçlanan trafik kazaları sonrası bölge sakinleri tarafından 'Ölüm Kavşağı' olarak adlandırılan kavşakta geçtiğiniz günlerde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Akşam saatlerinde meydana gelen kazada Samsun istikametinde seyir halinde olan 34 LE 5696 plakalı otomobil ile kavşakta dönüş yapan 53 AL 366 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin sol kısmında hasar oluşurken, araçtaki sürücü ve yolcular yaralandı. Kaza kırım ekibinin çalışmasıyla araç içerisinden çıkarılan yaralılar ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri kaza yerinde gerekli önlemleri alırken, benzer bir kaza da bu gece meydana geldi. Maddi hasarlı kazanın ardından İHA muhabirine konuşan bölge sakinleri, Sarpunkavak köyü kavşağına sinyalizasyon veya trafik ikaz lambası konulmasını talep ettiler. - ÇORUM

Bölge halkı Sarpunkavak kavşağına sinyalizasyon istiyor
Bölge halkı Sarpunkavak kavşağına sinyalizasyon istiyor
Bölge halkı Sarpunkavak kavşağına sinyalizasyon istiyor
Bölge halkı Sarpunkavak kavşağına sinyalizasyon istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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