Bölge genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bölge genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek

14.12.2020 09:47 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:51
Bölge genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada: " Bölgemizde havanın çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur, yüksek kesimlere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarların doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette ve hamleli esmesi tahmin edilmektedir"denildi.

Öteyandan hafta sonundan itibaren etkisini sürdüren yağışları Çarşamba gününe kadar bölge genelinde devam edeceği kaydedildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

-Marmaris'te yağmurlu hava etkisini sürdürüyor
-Marmaris'te yağmurlu hava etkisini sürdürüyor
Ilık ve yağışlı hava geliyor
Ilık ve yağışlı hava geliyor
- Aydın'da sağanak yağış etkisini sürdürüyor
- Aydın'da sağanak yağış etkisini sürdürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Varank Mustafa Şentop Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Şevval Sam İrem Derici Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Tisserand Kylian Mbappe Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Aralık Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bölge genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek - Bingöl
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 09:51:32. #1.14#
title