Bölge derbisi İzmir bölgesi hakemine emanet

Türkiye Futbol Federasyon (TFF) 2. Lig Kırmızı Grubun 3'üncü haftasında pazar günü Van'da oynanacak Vanspor-Diyarbekirspor karşılaşmasında MHK tarafından tecrübeli hakemler görevlendirildi.

Van Atatürk Stadı'nda saat 15.00'da başlayacak maçta İzmir bölgesi hakemi Ferhan Kestanlıoğlu düdük çalacak. İki hafta sonunda 1 puanı bulunan Diyarbekirspor'un 4 puana sahip olan rakibini yenerek ilk galibiyetine imza atmayı amaçladığı kritik karşılaşmada Ercan Akdeniz ve Güner Mumcu Taştan yardımcı, Hasan Avcı ise 4. hakemlik yapacak. - DİYARBAKIR

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