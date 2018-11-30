Bölge'de En Çok İhracatı Elazığ, En Az İthalatı Tunceli Yaptı

Türkiye İstatistik Kurumunun Ekim ayı verilerine göre 4 il arasında bölgede en çok ihracat yapan şehir Elazığ, en az ithalat yapan il de Tunceli oldu. Bölgede toplam 45 milyon 969 bin dolarlık ihracaat, 13 milyon 163 bin dolarlık ithalat yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerinin Ekim istatistikleri açıklandı.Ülke genelinde ihracat 2018 yılı Ekim ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 13 artarak 15 milyar 719 milyon dolar, ithalat ise 23,8 azalarak 16 milyar 176 milyon dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.

Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'ün yer aldığı bölgeyle ilgili de TUİK verileri paylaştı. Ekim ayında en çok ihracat yapan il 22,94 milyon dolarla Elazığ oldu. 22, 89 milyon dolar ile Malatya ikinci, 98 bin dolarla Bingöl üçüncü, Tunceli ise 41 bin dolarlık ihracatla son sırada yer aldı. En çok ithalatı ise 10,84 milyon dolarla Malatya yaptı. Elazığ, 2,10 milyon dolar, Bingöl 206 bin dolar ve Tunceli ise 17 bin dolarlık ithalat gerçekleştirdi. - ELAZIĞ