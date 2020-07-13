Bölge Bölge Türkiye Koronavirüs Tablosu Güncellendi! İşte Son Veriler Bölge bölge Türkiye koronavirüs tablosu güncellendi. Türkiye koronavirüs vaka sayısı ve can kaybı kaç? İşte bölge bölge Türkiye koronavirüs tablosu.

Bölge bölge Türkiye koronavirüs tablosu güncellendi. Türkiye koronavirüs vaka sayısı ve can kaybı kaç? İşte bölge bölge Türkiye koronavirüs tablosu.

Bölge Bölge Türkiye Koronavirüs Tablosu

Milliyet'in aktardığı bilgiye göre, son 24 saatte Batı Marmara Bölgesi'nde 10 yeni vaka görüldü. Doğu Marmara'da ise 101 yeni vaka görüldü. Sadece İstanbul'da 256 yeni vaka görüldü. Ege'de 63 yeni vaka tespit edildi.

Batı Karadeniz'de 29 yeni vaka görüldü. Kuzeydoğu Anadolu'da 33 yeni vaka görüldü. Orta Anadolu'da 40 yeni vaka görüldü. Ortadoğu Anadolu'da 53 yeni vaka görüldü. Akdeniz'de 63 yeni vaka görüldü. Batı Anadolu'da 118 yeni vaka görüldü. Güneydoğu Anadolu'da 210 yeni vaka tespit edildi.

12 Temmmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu

12 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 212.993 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.363'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.209 toplam entübe hasta sayısının ise 409 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 194.515 olarak açıklandı.

SON 3 GÜNDE ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/5PfpJkaceJ

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 12, 2020

Virüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Uzmanlar hastaların evlerinden çıkmamalarını ve kalabalıktan kaçınmalarını söylemekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı/ burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Eğer bu belirtileri taşıyorsanır en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekiyor.

Kaynak: Tamindir