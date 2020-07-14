Bölge Birlik Başkanı Taşlı, "Kredi borçlarına ödeme kolaylığı" DÜZCE(İHA) – 5. Bölge Birliği Başkanı Düzce Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, "Zor zamanlarda yine esnaf sanatkarımıza destek olmak için, kooperatiflerimizden takibe düşmüş kredi borçlarına ödeme kolaylığı sağlamak amacı ile Ticaret Bakanlığının görüş ve...

DÜZCE(İHA) – 5. Bölge Birliği Başkanı Düzce Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, "Zor zamanlarda yine esnaf sanatkarımıza destek olmak için, kooperatiflerimizden takibe düşmüş kredi borçlarına ödeme kolaylığı sağlamak amacı ile Ticaret Bakanlığının görüş ve onayı alınarak Genel Merkezimiz tarafından bir düzenleme yapılmıştır" dedi.

Takibe düşmüş kredi borçlarına yönelik ödeme kolaylığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Ertan Taşlı, "TESKOMB Genel Başkanımız Abdülkadir Akgül'ün girişimleri ve her zaman Esnaf Sanatkarın yanında ve destekçisi olan, zor zamanlarda yine esnaf sanatkarımıza destek olmak için, kooperatiflerimizden takibe düşmüş kredi borçlarına ödeme kolaylığı sağlamak amacı ile Ticaret Bakanlığının görüş ve onayı alınarak Genel Merkezimiz tarafından bir düzenleme yapılmıştır. 13 Temmuz 2020 tarihi ile uygulanacak bu düzenleme ile 30 Haziran 2020 tarihinden önce takibe intikal eden üyelerimizin 31 Ağustos 2020 tarihine kadar kooperatiflerimize bizzat başvurmaları halinde borçlarının asıl alacak tutarının tek seferde defaten ödemeleri halinde gecikme faizlerinin tamamı silinecek, hiç bir gecikme faizi tahsil edilmeyecektir. Borçlarının 24 aya kadar taksitlendirmeleri talebi ile başvuranlar 24 ay üzerinden yıllık yüzde 10 basit faiz hesaplanarak 24 taksite bölerek ödeme yapabileceklerdir. 24 taksit ile ödeme yapmak isteyen üyelerin ilk taksitleri peşin tahsil edilecektir. Yapılandırma yapıldıktan sonra 2 taksit üst üste ödemeyen üyelerin yapılandırması iptal edilecektir. Yapılan bu düzenleme ile borçlarını zamanında ödemeyen, takibe ve icraya düzen ortaklarımıza sağlanan bu kolaylıktan dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümetimizin yetkililerine, Ticaret Bakanlığımıza, esnafımızın zor gününde her zaman yanında olan Genel Başkanımız Abdülkadir Akgül'e Bölge Birliğimize bağlı tüm esnaflarımız adına teşekkür ediyor" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA