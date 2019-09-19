Bölge Birlik Başkanı Taşlı Gaziler Gününü kutladı

19.09.2019 13:00

5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı Gaziler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.



Taşlı mesajında "Gazilik, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazilik' unvanı ile 'Mareşal' Rütbesinin verilişinin yıl dönümünü ve '19 Eylül Gaziler Günü'nü idrak etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Gaziler Günü vesilesiyle, bu kutsal emanete kararlılıkla sahip çıkarak, kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize layık olmak ve tüm gücümüzle ülkemizi en güçlü şekilde geleceğe taşımak için el birliğiyle çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tedavileri devam eden gazilerimize acil şifalar diliyor; hayatta olan gazilerimize ve tüm gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA