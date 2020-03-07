Bölge Başkanı Taşlı Kadınlar Gününü kutladı

07.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:34

5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.



"Hayatı güzelleştiren ve mükemmel kılan kadınlardır" diyen Ertan Taşlı "Kadın, toplumun en özverili, çalışkan ve üretken bireyidir. Bizim örf ve adetlerimize göre yuvanın gerçek sahibi olan kadınlarımız ailenin ve doğal olarak da toplumun temel direğidir. Çocukları, dolayısı ile toplumu yetiştiren ve ülkenin kaderini çizen kadındır. Bugün bizi biz eden ailelerimizin temeli sayılan kadınlarımızın günüdür. Erzurumlu Kara Fatmaların, Nene Hatunların günüdür. Kurtuluşu omuzlayan cenneti ayakları altında taşıyan kadınlarımızın günüdür. Bu vesileyle, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileklerimizle, toplumun temel direği olan kadınlarımızın ve tüm kadın esnaflarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA