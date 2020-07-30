Bölge Başkanı Taşlı'dan Kurban Bayramı Mesajı DÜZCE(İHA) – 5. Bölge Birliği Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında birlik beraberlik mesajı verdi.

DÜZCE(İHA) – 5. Bölge Birliği Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında birlik beraberlik mesajı verdi.

Taşlı "Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en üst düzeyde idrak edildiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının yaşandığı ve yaşatıldığı, manevi hassasiyeti geliştiren bir Kurban Bayramına daha erişmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, dostluğu, barışı, huzuru, geleceği, soframızı, mutluluğumuzu, hüznümüzü, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi en sıcak şekilde hissettiğimiz mübarek ve mukaddes günlerdir. Dini bayramlarımızın oluşturduğu sevinç ve mutluluk günlerini taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlamalıyız. Manevi değeri yüksek olan bu özel günlerin coşkusunu, paylaşmanın, ihtiyaç sahibine yardımcı olmanın huzurunu, hayatımızın her gününe taşıyabilmek için daha çok çaba göstermeliyiz. Yüce dinimizin de bir gereği olarak sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duyguları içerisinde, daha mutlu, daha huzurlu, daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşacağımıza ve bu gücümüzü koruyarak Kurban Bayramını hoşgörü ve barış ortamı içerisinde geçireceğimize inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, herkesin sevdikleriyle birlikte huzur içinde bir bayram geçirmelerini diliyor, bayramın hemşerilerimize, milletimize, esnaf ve sanatkarımıza ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA