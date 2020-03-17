Bölge Başkanı Taşlı'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
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Çanakkale Zaferi, Düzce, Güncel

Bölge Başkanı Taşlı'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı "18 Mart Çanakkale Zaferi, milletimizin kaderini ve dünya tarihinin akışını değiştirmiştir" dedi.

17.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:22
Bölge Başkanı Taşlı'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı "18 Mart Çanakkale Zaferi, milletimizin kaderini ve dünya tarihinin akışını değiştirmiştir" dedi.


Taşlı 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili mesajında "Türkiye Cumhuriyeti için tarihin en çetin mücadelelerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, milletimizin kaderini ve dünya tarihinin akışını değiştirmiştir. Türk Milletinin Anadolu'daki varlığının temeli olan Çanakkale Savaşı, kardeşliğin, dayanışmanın, birliğin ve beraberliğin ne kadar mukaddes olduğunu göstermiştir. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla suladıkları ve bizlere emanet ettikleri bu toprakları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da muhafaza etmek, en kutsal görevlerimizdendir. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve daha nice zaferler, bütün dünya milletlerine örnek olmuş ve olacaktır. Bizlere düşen görev bu şanlı tarihi, gelecek nesillere aktarmak ve milli hafızayı korumaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında bizlere böyle kutsal bir emanet bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz milletimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Manşet

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