Bölge Adliye Mahkemesi'nde kan bağışında bulunan adliye personeline plaket verildi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde Türk Kızılay'a kan bağışında bulunan adliye personeline plaket verildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde kan bağışı etkinliği düzenlendi. Programda, Türk Kızılay'a düzenli olarak kan bağışında bulunan adliye personeline plaket verildi. Personele plaket takdimlerinin ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hazar Turan Alim kan bağışında bulundu. Düzenlenen törene Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, başsavcıvekilleri, daire başkanları, hakimler, savcılar ve çok sayıda personel katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı