03.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:22

Ordu'da, Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ordu Valisi Seddar Yavuz başkanlığındaki toplantının, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Yavuz'un, dünyanın en önde gelen sorunlarından birinin su, diğerinin ise gıda olduğunu vurguladığı aktarılan açıklamada, şu ifadelerine yer verildi:

"Karadeniz Bölgesi, özellikle de Ordu her görenin tutkuyla aşık olduğu bir coğrafyaya sahip. Ordu'yu görüp de aşık olmayacak, sevdalanmayacak dünya üzerinde bir insanoğlunu zor düşünüyorum. Fakat geldiğimiz noktada durumumuza baktığımız zaman, havzalarımızda özellikle atıklar dere yataklarımıza gidiyor, derelerimiz kirleniyor. Yağış alan bir Ordu için söylüyorum, bugün geldiğimiz noktada içme suyu sorunları yaşıyoruz. Bu nedenle bütünsel bir yaklaşımla bu konunun ele alınması gerekiyor."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise 7 ilçeyi kapsayan projenin çok yönlü olduğuna işaret etti.

İşin içinde çevre, su, orman, elektrik ve yol olduğuna dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:

"Böyle bir proje bizim için iftihar vesilesi. Buradaki önemli şeylerden biri her yağmurda Karadeniz kahverengi bir hal alıyor. Bu bir kayıp, kan kaybı aslında, toprak kaybı. Kum değil, binlerce senede oluşan toprağı kaybediyoruz, deniz kahverengi oluyor içim ürperiyor. Suyun akıp gitmemesi, toprağın altında tutulması gerekir. Yapacağımız çalışmalar içinde içme suyu önemli bir nokta. Çünkü Karadeniz'de yağmurlar köprüleri götürüyor ama Fatsa'da, Bolaman'da, Kumru'da bulanık su içiyoruz, bu olacak şey değil. Bunu mutlaka toparlamamız lazım."

"Bu havzada müthiş bir su var"

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı İbrahim Ergüven, projenin, Bolaman havzasındaki mevcut kaynakların sürdürülebilirliği, kirlenmiş tabiatın, derelerin temizlenmesi, ıslah edilmesi, arıtılması ve insanların sosyoekonomik durumlarının iyileştirilmesi amacıyla hazırlandığını aktardı.

Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi Koordinatörü de olan Ergüven, Bakanlığa sunulan projeye ilişkin neler yapılabileceği konuları üzerinde çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Ergüven, projenin, entegre bir proje olacağının altını çizerek, katılımcılarla şu bilgileri paylaştı:

"Bu havzada müthiş su var ama yeteri kadar kullanamıyoruz. Göletlerle içme sularının temini, temiz bir şekilde arıtılması, çeşmelere kadar iletilmesi, atık sularımızın, kanalizasyon atıklarının arıtılması, temiz bir şekilde tekrar doğaya kazandırılması ve bu havzada bulunan insanlarımızın da sosyoekonomik durumlarına katkıda bulunarak iyileştirilmesini amaçlıyoruz."

Kaynak: AA