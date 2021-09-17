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ZONGULDAK - Boksun kalbi Zonguldak'ta atacak

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Spor

"Kara elmas" diyarı olarak bilinen Zonguldak, Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

"Kara elmas" diyarı olarak bilinen Zonguldak, Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bu yıl Türk boksunun efsane isimlerinden Nuri Eroğlu adına düzenlenen şampiyona, 60 ilden 600 sporcunun katılımıyla yarın başlayacak.

Açılış seremonisi ve elemelerle başlayacak şampiyonada boksörler, 24 Eylül'de madalya için ringde mücadele edecek.

Hazırlıklar kapsamında 2 ringin ve ses düzeneğinin kurulmasının yanı sıra yerin metrelerce altında "kara elmas" olarak adlandırılan kömürü gün yüzüne çıkarmak için ter döken madencileri anlatmak amacıyla tiyatral gösteri gerçekleştirilecek.

Öte yandan misafirlere kentin tanıtımına katkı sağlamak için Gökgöl Mağarası ve Maden Müzesi gezdirilecek.

"Güzel bir organizasyon olacak"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, AA muhabirine, kentte uzun yıllardan sonra ilk defa büyükler kategorisinde kadınlar ve erkekler olmak üzere Türkiye Boks Şampiyonası'nın düzenleneceğini söyledi.

Hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Yüksel, "Şampiyonayı kentimizde gerçekleştirilecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz, kent adına büyük bir organizasyon. Yüksek oranda sporcunun katılımıyla birlikte güzel bir organizasyon olacak." diye konuştu.

Yüksel, bütün sporseverleri müsabakaları izlemeye davet ederek, "Yaklaşık 60 ilden100 spor kulübünün katılımıyla 600 sporcu, 150 kadar idareci ve antrenörle yaklaşık 750-800 kişiyi kentimizde misafir edeceğiz. Bunun aynı zamanda kentimizin tanıtımı açısından da önemli bir nokta olacağını düşünüyoruz." dedi.

Misafirlere kenti tanıtmak amacıyla bir dizi program gerçekleştirileceğini aktaran Yüksel, "Madenciyi anlatmak amacıyla bir tiyatral gösteri planlıyoruz. Arkadaşlarımız bunun çalışmasını sürdürüyorlar. Aynı zamanda hem Gökgöl Mağarası'nı hem de Maden Müzesi'nin gezilmesiyle ilgili program planlandı. Belirli program dahilinde bu geziler gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

ZONGULDAK - Boksun kalbi Zonguldak'ta atacak

ZONGULDAK - Boksun kalbi Zonguldak'ta atacak

ZONGULDAK - Boksun kalbi Zonguldak'ta atacak

ZONGULDAK - Boksun kalbi Zonguldak'ta atacak
AA / Gökhan Yılmaz - Spor Haberleri
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Haber: ZONGULDAK - Boksun kalbi Zonguldak'ta atacak - Haberler Spor
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