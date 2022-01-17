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Boksta Sacit Topuz Türkiye ikincisi oldu

Boksta Sacit Topuz Türkiye ikincisi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kütahya Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini 14 branşta sürdüren Kütahya Belediyespor Kulübü Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda, Sacit Topuz ile Türkiye ikinciliği elde etti.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini 14 branşta sürdüren Kütahya Belediyespor Kulübü Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda, Sacit Topuz ile Türkiye ikinciliği elde etti.

Kırşehir'de gerçekleştirilen U-22 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına 45 ilden 310 sporcu katıldı. Kütahya Belediyespor Kulübü sporcusu Sacit Topuz'da şampiyonada yerini aldı.

Yapılan açıklama, "Birçok branşta faaliyetlerine devam eden ve katıldığı müsabakalardan madalya ve madalyalarla dönerek Kütahya'nın adını duyuran, Kütahya Belediyespor kulübü sporcumuz Sacit Topuz +92 kiloda Türkiye ikincisi olarak bir kez daha Kütahya'nın ve belediyenin adını Türkiye'ye duyurdu. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - KÜTAHYA

Boksta Sacit Topuz Türkiye ikincisi oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Kütahya Belediyesi, Kütahya, Türkiye, Boks, Spor, Haber

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