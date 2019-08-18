Boksta Polonya ile ikili kamp sona erdi

18.08.2019 18:00

İspanya'da 22 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nın hazırlıklarına Kastamonu'da devam eden milli takım, Polonyalı sporcularla kamp yaptı.

Polonya'dan gelen 8 sporcu ve 2 antrenör, Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Türk boksörlerle yaptığı ikili kampı tamamladı.

Kadın Milli Boks Takımı Teknik Direktörü Cahit Süme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Polonya ile kamp sürecenin çok verimli geçtiğini söyledi.

Kampın faydalarını Avrupa Şampiyonası'nda göreceklerine inandıklarını ifade eden Süme, "Bir hafta süresince Polonyalı sporcularla birlikte çalıştık. İyi bir kamp süreci geçirdik. Takımımızda son derece kaliteli sporcularımız var. Avrupa Şampiyonası'ndan güzel sonuçlarla döneceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Süme, antrenmanlarını yoğun şekilde sürdürdüklerini belirterek, kamplarının 21 Ağustos'ta sona ereceğini kaydetti.

Kaynak: AA