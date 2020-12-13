Boksta Joshua, Pulev'i yenerek ağır sıklet unvanlarını korudu
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Boksta Joshua, Pulev'i yenerek ağır sıklet unvanlarını korudu

13.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:34
Boksta Joshua, Pulev'i yenerek ağır sıklet unvanlarını korudu

Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua, Bulgar Kubrat Pulev'i yenerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini korudu.

Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua, Bulgar Kubrat Pulev'i yenerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini korudu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Arena'da düzenlenen ağır sıklet unvan maçında 31 yaşındaki Anthony Joshua, Kubrat Pulev ile karşı karşıya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karşılaşmayı salonda bin kişinin izlemesine izin verildi.

Mücadele boyunca ringde üstün taraf olarak gözüken Joshua, 9. rauntta Pulev'i nakavtla mağlup ederek WBA, WBO ve IBF kemerlerini korumayı başardı.

Kariyerinde 22'si nakavtla olmak üzere çıktığı 25 maçın 24'ünü kazanan Joshua, tek yenilgisini geçen yıl Andy Ruiz'e karşı almıştı.

Daha önce 2014'te Ukraynalı Wladimir Klitschko'ya kaybeden 39 yaşındaki Pulev ise 30. maçında ikinci yenilgisini yaşadı.

Bu galibiyetle unvanlarını elinde tutan Joshua'nın Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet şampiyonu Büyük Britanyalı Tyson Fury ile karşılaşması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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