Boksta ikizi gibi dünya şampiyonu olmak istiyor

24.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:55

Hobi olarak başladığı boksta Balkan şampiyonu unvanını kazanan Tuğçenaz Sürmeneli, boksör olan ikizi Busenaz Sürmeneli gibi dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Trabzon Belediyespor sporcusu olan, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde çalışmalarını sürdüren 21 yaşındaki Tuğçenaz, kendi gibi boksör olan dünya şampiyonu ikizi Busenaz'ı örnek alıyor.

Boksa hobi olarak başlayıp milli takıma kadar yükselen Tuğçenaz'ın kariyerinde, büyük kadınlar Balkan şampiyonluğu, uluslararası Balkan üçüncülüğü, iki Türkiye üçüncülüğü bulunuyor.

Milli boksör Tuğçenaz Sürmeneli, bir organizasyona katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirine, Trabzon Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gördüğünü söyledi.

İkizinin antrenmanlarını izlerken boksla tanıştığını anlatan Sürmeneli, bu spor branşına ilk adımını 7 yıl önce hobi olarak attığını bildirdi.

İkizi Busenaz'ın ardından dört yıl sonra ringlere çıkmaya başladığına değinen Sürmeneli, "İkiz kardeşimle arkadaş gibiyiz. Şu an araya antrenman kampları girdi. Biraz ayrılık oldu. Onunlayken zaman çok güzel geçiyor." dedi.

"İdolüm, ikizim Busenaz"

Sürmeneli, eğitimi nedeniyle boksa zaman zaman ara vermek zorunda kaldığını dile getirdi.

"Boks camiasına girdiğin zaman geri çıkamıyorsun." diyen Sürmeneli, "Bir ara okuluma gidemiyordum. Boksa ara verince çok özlüyorum. Evde olduğum zaman kendi kendime aynanın karşısında yumruk atıyorum." ifadelerini kullandı.

Sporla iç içe aileye sahip olduğu için her zaman desteklendiğini vurgulayan Sürmeneli, Busenaz'ın da kendisine destek verdiğini kaydetti.

Sürmeneli, boksta ilerleyen süreçte birçok hedefi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İkizim Busenaz'ın yolundan ilerliyorum. Onun gibi başarılı olmak için çalışıyorum. İnşallah ben de dünya şampiyonu olacağım. Bana soruyorlar 'İdolün kim?' diye. 'Busenaz' diyorum. O ne yapıyorsa onu yapıyorum. Aynı antrenmanları yapıyoruz. Tesislerde birlikte kalıyoruz. Onun dünya şampiyonu olması bizi çok gururlandırdı. Başarılı olduğu zaman ondan çok biz mutlu oluyoruz."

Tuğçenaz Sürmeneli, ikizi Busenaz'ın 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılıp, altın madalyayla Türkiye'ye döneceğine inandıklarını söyledi.

Kaynak: AA