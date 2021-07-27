Boksta Busenaz Sürmeneli'den tarihi galibiyet

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 4'üncü gününde milli boksör Busenaz Sürmeneli, çeyrek finale çıktı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 4'üncü gününde milli boksör Busenaz Sürmeneli, çeyrek finale çıktı.

69 kiloda ilk tur maçında Polonyalı Karolina Koszewska'yı 5-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Sürmeneli'nin rakibi Ukraynalı Anna Lysenko oldu. Sürmeneli, çeyrek final müsabakasını ise 30 Temmuz Cuma günü oynayacak.

Busenaz Sürmeneli'nin elde ettiği bu galibiyet, Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde kadın boksunda kazandığı ilk galibiyet oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı