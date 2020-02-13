: Boksta Azerbaycan ile ikili kamp yapılıyor

13.02.2020 20:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:48

2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kapsamında Kastamonu'da kampını sürdüren Erkek Boks Milli Takımı, Azerbaycan Milli Takımı ile kamp yapıyor.

Azerbaycan'dan gelen 19 sporcu Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Türk sporcularla kampa başladı.

Milli takım başantrenörlerinden Seyfullah Dumlupınar, AA muhabirine, olimpiyat elemelerinin mart ayında Londra'da, mayısta da Paris'te gerçekleştirileceğini anlattı.

Kampın verimli olacağına inandığını ifade eden Dumlupınar, şunları söyledi:

"Kardeş ülke Azerbaycan ile Londra'da yapılacak olan olimpiyat elemeleri öncesi son hazırlık kampımızı birlikte yapıyoruz. Biz çok memnunuz. Bu çalışmanın sonunda da inşallah hedeflediğimiz vize sayısına ulaşacağız. Azerbaycan takımının içerisinde üst seviye diyeceğimiz boksörler var. İnşallah güzel şeyler yapacağız."

Azerbaycan Erkek Boks Milli Takımı başantrenörü Neriman Abdullahev ise Türk boksörlerle kamp yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Kamptan güzel sonuçlar elde edeceklerini anlatan Abdullahev, "Kardeş ülke Türkiye ile birlikte olimpiyat elemelerine hazırlanıyoruz. Türkiye'deki boksörler güçlü ve bize yakın. Her iki taraf için bu kamp iyi olacaktır. Kampta Avrupa, dünya ve olimpiyat madalyalı oyuncular var." dedi.

Olimpiyatların boksun en üst seviyesi olduğuna işaret eden Abdullahev, "Her iki devletin inşallah vize alacağını düşünüyorum. Hem Türkiye hem Azerbaycan takımı inşallah buna layık olacaklar." diye konuştu.

Abdullahev kampın bu ayın sonuna kadar süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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