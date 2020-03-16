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Avrupa, Spor

Boksta Avrupa olimpiyat eleme turnuvası, koronavirüs nedeniyle yarıda kaldı

Boksta 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa eleme turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 3. gün müsabakalarının ardından ertelendi.

16.03.2020 23:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 23:48
Boksta Avrupa olimpiyat eleme turnuvası, koronavirüs nedeniyle yarıda kaldı

Boksta 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa eleme turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 3. gün müsabakalarının ardından ertelendi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) yapılan açıklamaya göre, IOC bünyesindeki boks çalışma grubu, 14 Mart'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayan ve 24 Mart'a kadar sürecek organizasyonun, artan sağlık endişeleri yüzünden durdurulmasını kararlaştırdı.

Yerel organizasyon komitesinin kararıyla 3. gün maçlarına seyircilerin alınmadığı turnuvada, 13 Türk sporcu mücadele ediyordu. Milli takım kafilesinde ayrıca Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 2 federasyon yetkilisi, 7 antrenör ve bir sağlık görevlisi bulunuyor.

Öte yandan, 26 Mart-3 Nisan tarihlerinde Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenecek Amerika kıtası elemeleri ve Fransa'nın başkenti Paris'in 13-20 Mayıs tarihlerinde ev sahipliği yapacağı dünya elemeleri de ertelendi.

Batuhan Çiftçi olimpiyat vizesi aldı

İlk 3 günde ringe çıkan milli boksörlerden Batuhan Çiftçi, çeyrek finale yükselerek erkekler 52 kiloda kota için gerekli dereceyi elde etti.

Buse Naz Çakıroğlu (kadınlar 51 kilo) ve Busenaz Sürmeneli (kadınlar 69 kilo), adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Kadınlarda Aycan Güldağı (57 kilo) ile Esra Yıldız (60 kilo), erkeklerde de Tuğrulhan Erdemir (63 kilo), Necat Ekinci (69 kilo), Serhat Güler (75 kilo) ve Mücahit İlyas (91 kilo) son 16 turuna çıktı.

Şennur Demir (kadınlar 75 kilo), Bayram Malkan (erkekler 81 kilo) ve Eren Uzun (erkekler +91 kilo), erteleme nedeniyle maça çıkamadı. Erkekler 57 kiloda yarışan Hakan Doğan ise elendi.

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Kaynak: AA

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