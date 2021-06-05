Boksta 3. olimpiyat kotası Busenaz Sürmeneli'den
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Boksta 3. olimpiyat kotası Busenaz Sürmeneli'den

Boksta 3. olimpiyat kotası Busenaz Sürmeneli'den
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın çeyrek finalinde rakibi yenen milli boksör Busenaz Sürmeneli, yarı finale yükselerek olimpiyat kotası aldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın çeyrek finalinde rakibi yenen milli boksör Busenaz Sürmeneli, yarı finale yükselerek olimpiyat kotası aldı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 69 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, çeyrek final müsabakasında Ermeni rakibi Ani Hovsepyan'ı mağlup ederek yarı finale çıktı ve olimpiyat kotası elde etti.

Bu sonuçla Busenaz Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nda milli sporcular Buse Naz Çakıroğlu ile Esra Yıldız'ın ardından bugün olimpiyatlara katılım hakkı elde eden 3. Türk sporcu oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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