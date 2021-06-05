Boksta 2 olimpiyat kotası
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Boksta 2 olimpiyat kotası

Boksta 2 olimpiyat kotası
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın çeyrek finalinde rakiplerini yenen mili boksörler Buse Naz Çakıroğlu ile Esra Yıldız, yarı finale yükselerek olimpiyat kotası aldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın çeyrek finalinde rakiplerini yenen mili boksörler Buse Naz Çakıroğlu ile Esra Yıldız, yarı finale yükselerek olimpiyat kotası aldı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 51 kiloda ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek final müsabakasında Belaruslu rakibi Yulya Apanasovich'i mağlup ederek yarı finale çıktı ve olimpiyat kotası elde etti.

Milli sporcu Esra Yıldız ise 60 kilo çeyrek finalinde Macar Kata Pribojszki ile karşılaştı. Rakibini yenen Esra, organizasyonda Türkiye'nin ikinci olimpiyat kotasını alan isim oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları, 8 Haziran Salı günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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