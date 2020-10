Boksörün öldürdüğü Zeynep'in annesi: Hayır dediği için öldürüldü (2)

Muğla'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun (26) yargılanmasına bugün Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Kemaloğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenilen davanın duruşmasını izlemek için Kahramanmaraş'tan gelen Zeynep'in annesi Arzu Şenpınar, adliye önünde "Katil nasıl yaptın, nasıl yaptın? Benim kızım hayır dediği için öldürüldü" diye feryat etti.

'OLAYI HATIRLAMIYORUM'İlk duruşmada tutuklu sanık Selim Ahmet Kemaloğlu, SEGBIS yöntemiyle katılarak savunmasını verdi. Kemaloğlu savunmasında olayı hatırlamadığını söyleyerek, "Ben olayın olduğu günü hatırlamıyorum, gözlerimi hastanede yoğun bakımda açtım" diye konuştu. 3 TANIK 'PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR' DEDİDuruşmaya katılan 3 tanık da Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında "Arkadaşımız yaklaşık 3-4 yıldır psikolojik tedavi görüyor" dedi.ZEYNEP'İN ANNESİ: NE İSTEDİN KIZIMDAN?Zeynep Şenpınar'ın annesi Arzu Şenpınar ise verdiği ifadede, "Ben Selim'i tanımıyorum, Kızım hayat dolu bir kızdı, okulunda başarılıydı. Ne istedin kızımdan? Senin annen kardeşin yok mu?" dedi.Arzu Şenpınar'ın ardından yeniden söz alan Selim Ahmet Kemaloğlu, "Annesi beni tanımadığını söylüyor, Ben annesini tanıyorum abisini tanıyorum, ben Kahramanmaraş'a gittim, ben Zeynep'i tanıdığım ve sevdiğim için Kahramanmaraş'a gittim, hatta Zeynep benim için annesi ile kavga etti, hatta annesinin yüzünü çizmiş, o fotoğrafı bana yollamıştı HTS kayıtlarına bakıldığında görülecektir" dedi.ZEYNEP'İN AVUKATI: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİYORUZDuruşmada Zeynep Şenpınar'ın avukatı Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun, olay günü Zeynep'in evden kaçmasının ardından Kemaloğlu'nun arkasından gittiğini ve ilk bıçak darbelerini burada vurduğunu hatırlatarak, "Olay sabahı Zeynep evden kaçtı, Selim Ahmet Kemaloğlu arkasından giderek Zeynep'i parktan aldı. Kemaloğlu, ilk bıçak darbelerini parkta vuruyor ardından bıçağın sapı kırılıyor. Zeynep'i sürükleyerek eve geri getiriyor ve tekrar bıçaklamaya devam ediyor. Zeynep aldığı bıçak darbesi nedeniyle yere yığıldı, düştü, Ardından zanlı, kendini bıçaklıyor. Yapılan kontrollerde Selim Ahmet Kemaloğlu'nun Zeynep'e 34 bıçak darbesi vurduğu raporlarda mevcut. Selim Ahmet Kemaloğlu gözlerini yoğun bakımda açıyor. Bugün bu anlattığımız bütün olaylar mahkeme dosyasına girmiştir. Savunma olarak Selim Ahmet Kemaloğlu'nun 'Ağırlaştırılmış müebbet cezasını' talep ediyoruz" dedi.ERTELENDİ Mahkeme heyeti, ifadelerinin ardından dosyalardaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı, 28 Ocak 2021 tarihine erteledi. 'BİR ÇİKOLATANIN ALINIŞINI BİLE HATIRLARKEN OLAY ANINI HATIRLAMAMAK İNANDIRICI DEĞİL'Duruşma sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Zeynep Şenpınar'ın avukatı Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun, "Türkiye'nin kanayan yaralardan bir tanesi kadın cinayetlerinin Muğla'da yaşanan bir olay ile ilgili burada bulunuyoruz. Olayın olduğu gün küslerin dahi barıştığı bayram gününe rastlayan bir acı yüreğimize döküldü. Bununla ilgili ilk yargılama bugün biraz önce mahkemede gerçekleştirildi. Sanık her zamanki ruh haliyle aslında her şeyini yakından bildiği olayların neler olduğunu hatırlamamak kolaycılığındaki bir savunma ile akli melekelerinin yerinde olmadığına ilişkin iddia ortaya koydu. Bu iddia savunma iddia makamınca kabul edilebilir bir savunmadır ancak bizim duruşma salonunda gözlediğimiz salonda olan birçok kişi meslektaşlarımızın gözlemlediği son derece zeki, son derece geçmişe dönük, an an bir çikolatanın alış anına kadar hatırlayan sanığın olay anına ilişkin onları hatırlamadığına ifade eden sözlerinin inandırıcılığı elbette olmayacaktır. Dosyada da buna ilişkin ön incelemelerde mevcuttur" dedi.'ANNELER AĞLAMASIN'

Zeynep'in annesi Arzu Şenpınar ise, "Anneler ağlamasın ben bunu istiyorum. Başka hiçbir sey istemiyorum anneler ağlamasın" diyerek kızının fotoğrafını elinden hiç düşürmedi.

Hasan AKYILDIZ/MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan AKYILDIZ