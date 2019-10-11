Boksörün darbedilerek öldürülmesine ağırlaştırılmış müebbet istemi

11.10.2019 17:28

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, amatör boksörün öldürülmesiyle ilgili 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Ereğli Cumhuriyet Savcılığınca, amatör boksör Cüneyt Seyhan'ı (35) öldürdükleri iddiasıyla tutuklu sanıklar Birhan D. (32) ve Savaş A. (33) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan 3 sayfalık iddianame, Ereğli Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Seyhan'ın olay günü Birhan D. ve Savaş A'yı köydeki evine davet ettiği belirtildi.

Aldıkları alkolün ardından yaşanan tartışma neticesinde şüphelilerin Seyhan'ı demir çubuk, muşta ve sert cisimlerle darbetmek suretiyle öldürdükleri anlatılan iddianamede, şüphelilerin Seyhan'ın öldüğünden emin olduktan sonra Sofular köyündeki araca koydukları kaydedildi.

İddianamede, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakınlarından yardım istediklerinin tespit edildiği vurgulandı.

Sanıkların önümüzdeki günlerde yargılanmalarına başlanacak.

- Olay

Çiğdemli köyünde, 29 Nisan'da, yol kenarında park halindeki 67 TR 567 plakalı araçta bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden maden işçisi, durumu jandarmaya bildirmiş, olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede araçtaki amatör boksör Cüneyt Seyhan'ın (39) öldüğünü tespit etmişti.



Seyhan'ın vücudunda darp izlerine rastlanmasının ardından olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA