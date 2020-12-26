Boksörler pandemi dönemini avantaja çevirmek istiyor
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Boksörler pandemi dönemini avantaja çevirmek istiyor

26.12.2020 10:32 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:36
Boksörler pandemi dönemini avantaja çevirmek istiyor

Erzurumlu boksörler korona virüs pandemisine rağmen antrenmanlarını büyük bir titizlikle sürdürüyorlar.

Erzurumlu boksörler korona virüs pandemisine rağmen antrenmanlarını büyük bir titizlikle sürdürüyorlar.

Erzurum Boks il Temsilcisi Yunus Özkan, pandemi süresince antrenmanlarına maske ve mesafe kurallarına uygun olarak sürdürdüklerini belirterek, sporcuların büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Boks Antrenörü Ahmet Dursunoğlu ise, "Pandemi döneminde sosyal mesafe kurallarına uyarak antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Bu süreci bir avantaja çevirmek istiyoruz. 2021 yapılacak müsabakalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.

Kadın sporculardan Esra Aybuke Falay da Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği öğrencisi olduğunu ifade ederek, "Pandemi süresince Boksa merak saldım. Bir yıldır Boks yapıyorum. Bu hastalığa karşı en fazla bağışıklık kazandıran branş olduğu için bu spora yöneldim" dedi. - ERZURUM

Boksörler pandemi dönemini avantaja çevirmek istiyor
Boksörler pandemi dönemini avantaja çevirmek istiyor
Boksörler pandemi dönemini avantaja çevirmek istiyor
Boksörler pandemi dönemini avantaja çevirmek istiyor
Boksörler pandemi dönemini avantaja çevirmek istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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