SPOR Boksör Serdar Avcı'nın dünya şampiyonluğu için yeni rakibi belli oldu

Avcı, Interim dünya yarı ağır sıklet kemeri için namağlup Gürcü boksör ile karşılaşacakSerdar Avcı: 19 Mayıs'ta ülkemiz için çifte bayram olacak"Heyecanlıyım, bu kemer için mücadele edecek olan ilk Türk'üm""Bu kemeri ülkeme getirmek istiyorum"Olgucan KALKAN - Sezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA)...

Avcı, Interim dünya yarı ağır sıklet kemeri için namağlup Gürcü boksör ile karşılaşacak

Serdar Avcı: 19 Mayıs'ta ülkemiz için çifte bayram olacak

"Heyecanlıyım, bu kemer için mücadele edecek olan ilk Türk'üm"

"Bu kemeri ülkeme getirmek istiyorum"

Olgucan KALKAN - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - Sporseverlerin merakla beklediği Interim dünya yarı ağır sıklet şampiyonluk maçına çıkacak Türk boksör Serdar Avcı'nın yeni rakibi ve karşılaşmanın tarihi belli oldu. 35 yaşındaki sporcu, 19 Mayıs'ta Ukrayna'da yapılacak maçta namağlup Gürcü boksör Zaal Kvezereli ile ringe çıkacak.

Geçen şubat ayında Tanzanyalı Pascal Ndomba ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapacağı UBO (Universal Boxing Organization) dünya şampiyonluğu karşılaşması, rakibinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine ertelenen Serdar Avcı'nın altın kemer için yeni rakibi belli oldu. Avcı, yine Ukrayna'nın ev sahipliğindeki organizasyonda, Ermeni asıllı Gürcü boksör Zaal Kvezereli ile karşı karşıya gelecek. Kariyerinde 7 unvan maçında boy gösteren Kvezereli, bu karşılaşmaların hepsini kazanmayı başardı.

HAZIRLIKLARINI DHA'YA ANLATTI

Serdar Avcı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelen şampiyonluk maçıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu, hem rakibini değerlendirdi hem de hazırlıkları konusunda bilgiler verdi. Şubat ayında Pascal Ndomba'ya koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 1 aylık zaman verildiğini ancak rakibinin maça çıkmayarak sahip olduğu kemeri kaybettiğini aktaran Avcı, yeni rakibi Zaal Kvezereli'nin ise şu ana kadar mağlup olmadığına dikkat çekti.

"19 MAYIS'TA ÜLKEMİZ İÇİN ÇİFTE BAYRAM OLACAK"

Yeni karşılaşmanın tarihinin 19 Mayıs olarak belirlenmesinin mücadeleyi kendisi için daha anlamlı hale getirdiğini vurgulayan Serdar Avcı, "Bize önceki rakibimiz Pascal Ndomba'nın test sonuçlarını gösterdiler. Gerçekten Covid-19 geçirmiş. Daha sonrasında kendisini toparlayıp bizimle maç yapması gerekiyordu. Ona 1 ay zaman verdiler, maç yapmayınca da otomatikman federasyon bir karar aldı ve kemeri elinden alındı. Kemer boşa düştü. Kemer boşa düşünce federasyonun bize sunduğu yeni rakiple, yeni tarihte maç yapacağız. Maç Ukrayna'da olacak. Ertelenmesi bizim için şu açıdan güzel oldu; maç 19 Mayıs'ta oynanacak. İnşallah kazanırsam ülkemiz için çifte bayram olacak. Bu kemer benim için çok önemli. Uzun bir aradan sonra boksa geri döndüm. Hızlı bir yükseliş gösterdim. Bir geçmişim ve puanım olduğu için bana bu hakkı sundular. Kendimi hazır hissediyorum. Yeni rakibimi de analiz ettim, daha önce hiç yenilmemiş bir boksör. İngiltere'de yaşıyor, Gürcü ve Ermeni asıllı, yedi maçını da nakavtla kazanan bir boksör. Benim için de güzel bir zevk olacak onunla dövüşmek. İlk mağlubiyetini ona tattırmak güzel olacak" diye konuştu.

"HEYECANLIYIM, BU KEMER İÇİN MÜCADELE EDECEK OLAN İLK TÜRK'ÜM"

Karşılaşmanın hazırlıkları için gelecek hafta Ukrayna'ya gideceğini söyleyen Avcı, "Antrenmanlara başladım. 2-3 gün içerisinde kampa gireceğim. Maç Ukrayna'da olacağı için kampı da orada yapacağım. Ekibim ve takımım orada. Dövüşeceğim geceki organizasyonda önemli boksörler de dövüşecek. Ortak düzenlenen bir gece. 53'e yakın kanal canlı yayın yapacak. Ekibime ve bana her zaman destek çıkan Osman Demirtaş'a çok teşekkür ediyorum. Ayçin Özsakabaş'a da çok teşekkür ediyorum. Maddi manevi her zaman yanımda oldular. Elimizden geleni yapacağız. Heyecanlıyım, bu kemer için mücadele edecek olan ilk Türk'üm. Bu kemeri ülkeme getirmek için elimden geleni yapacağım. Bu dünya şampiyonluğu kemeri ve 12 rauntluk bir maç olacak. Ben kendimi gayet iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"BU KEMERİ ÜLKEME GETİRMEK İSTİYORUM"

Altın kemeri Türkiye'ye getirmek istediğinin altını çizen Serdar Avcı, "Bu kemeri aldıktan sonra bunun bir üstü WBC kemeri. Muhammed Ali ve Mike Tyson gibi isimlerin kazandığı kemeri alabilmek için mücadele edeceğim. Bu oynayacağım kemeri Evander Holyfield gibi boksörler de kazandı. Bu mücadeleyi kazanırsam WBC kemeri için oynayacağım, her şey konuşuldu. Bu kemeri ülkeme getirmek istiyorum. Hem ülkem hem de benim için inşallah en iyisi olur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı