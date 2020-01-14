Boksör cinayetinin karar duruşmasında itiraf

14.01.2020 17:29 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:34

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 29 Nisan 2019 tarihinde işlenen cinayetin karar duruşmasında sanıklardan Svaş A., cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Mahkeme Savaş A.'ı müebbet, Birhan D.'yi ise 18 yıl hapse mahkum etti.



Kdz. Ereğli ilçesinde 29 Nisan 2019 tarihinde Asarlı Köyü yakınlarında meydana gelen olayda Savaş A. ve Birhan D. birlikte alkol aldıkları amatör boksör Cüneyt Seyhan'ı (39) demir sopayla öldürdükleri iddiası ile gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Cinayetle ilgili olarak Kdz. Ereğli Adliye'sinde görülen davanın bu gün karar duruşması yapıldı. Mahkemeye cezaevinden Ses ve Görüntülü Sistem (SEGBİS) ile katılan sanıklardan Savaş A. mahkemeye cinayetle ilgili olarak itiraflarda bulundu. Daha önceki ifadelerinde arkadaşını suçlayan Savaş A. olay gecesi birlikte alkol aldıkları Cüneyt Seyhan'ın Birhan D.'ye muşta ile vurduktan sonra bagajdan bir şey almaya çalıştığını görünce korktuğunu ve araçta bulunan demir sopayı alarak kendisine vurduğunu ifade etti. Cüneyt Seyhan'a kaç defa vurduğunu alkolünde etkisi ile hatırlamadığını iddia eden Savaş A., kendisini daha sonra ikamet ettiği Çiğdemli Köyü'ne bıraktıklarını söyledi.



Sanıklardan Birhan D.'de cinayeti kendisinin işlemediğini belirterek tahliyesini talep etti.



"Türk milleti savaşta bile düşmanına iyilik yapmıştır"



Mahkemede ifadesine başvurulan Cüneyt Seyhan'ın annesi Makbule Seyhan ise sanıklara verilecek hiçbir cezanın yüreklerini soğutmayacağını söyledi. Anne Seyhan ifadesinde "Benim ocağım söndü, yüreğim yandı. Ne ceza verilirse verilsin benim yüreğim soğumayacak. İkisi bir araya gelip benim oğlumu canavarca öldürdüler. 'Muşta ile vurmadık' diyorlar. Benim oğlumun kırılmadık kemiği kalmamış, her tarafını parçalamışlar. Türk Milleti savaşta bile düşmanına iyilik yapmış bir millet. Bunların yaptığını teröristler bile yapmaz" dedi.



Mahkeme alınan ifadeler ve elde edilen deliller doğrultusunda Savaş A.'yı canavarca hisle adam öldürmekten müebbet, Birhan D.'yi ise 18 yıl hapse mahkum etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA