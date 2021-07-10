Boksa başladığı 7'inci ayında Türkiye Şampiyonu oldu

Bilecik'te boks sporuna başlamasının 7'inci ayında Türkiye Şampiyonu olan 13 yaşındaki Mustafa Kozpınar'ın hedefi önce Avrupa, ardından Olimpiyat şampiyonu olmak.

Bilecik'te boks sporuna başlamasının 7'inci ayında Türkiye Şampiyonu olan 13 yaşındaki Mustafa Kozpınar'ın hedefi önce Avrupa, ardından Olimpiyat şampiyonu olmak. Kozpınar şimdi 1 Ağustos'ta Bosna Hersek'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonasına hazırlanır.

Bilecik'te 2018 yılının yaz aylarında abisinin tavsiyesi üzerine boksa başlayan Mustafa Kozpınar, 2019'da kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Boks antrenörü Serkan Mayda eşliğinde her gün 4 saat sıkı bir antrenman yapan Kozpınar'ın hedefi 1 Ağustos'ta Bosna Hersek'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonu olmak.

"Bosna Hersek'te bayrağımızı göklere çektirip, İstiklal Marşımı okutacağım"

Avrupa Şampiyonuna sayılı günler kala sıkı bir antrenman programı ile hazırladığı anlatan Mustafa Kozpınar, "2018 yılında yaz aylarında boksa başladım, abim sayesinde. 2018'de abim boksa geliyordu, ben de onunla gelmeye başladım. Hocam Serkan Mayda ile o dönem tanıştık. 7 ay gibi kısa bir sürede Bilecik'te düzenlenen Türkiye Şampiyonasında 5 rakibimi yenerek, Üst Minikler Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandım. Şimdi hedefim Bosna Herkes'te 1 Ağustos'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonasında altın madalya alarak, ailemi, hocamı ve ülkemi gururlandırmak istiyorum. Bosna Hersek'te bayrağımızı göklere çektirip, İstiklal Marşımı okutacağım" dedi.

"Avrupa ve dünya hayali kurduğumuz, milli takım hedeflediğimiz çocuklarımız çok fazla"

Mustafa Kozpınar'ın antrenörü, aynı zamanda Türkiye Boks Federasyonu Bilecik il Temsilcisi Serkan Mayda, kendilerinin boksun temsilcileri, boksun aşığı olduğu anlatarak, "Bizler istiyoruz ki Bilecik'te bu şekilde şampiyon olan çocuklarımız var. Avrupa ve dünya hayali kurduğumuz, milli takım hedeflediğimiz çocuklarımız çok fazla. Fakat bunlara erişmek için herkesin çaba göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarımızı boksa kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Yaklaşık 3-4 gün sonra da Sakarya'da Türkiye Şampiyonası düzenlenecek. Daha önce şampiyon olmuş çocuklarımla bu turnuvaya katılacağız. Hedefleri Türkiye şampiyonu olmak ve ardından Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz" dedi.

"Mustafa'nın hedefi 4 yıl sonra olimpiyatlara katılarak, şampiyon olmak"

Mustafa'nın şuanda 13 yaşında olduğu ancak 17 yaşına geldiğinde olimpiyatlara katılmaya hak kazanacağı anlatan Serkan Mayda, "Mustafa Kozpınar 13 Eylül 2019'da burada düzenlemiş olduğumuz Türkiye Şampiyonası'nda 31 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu. Şimdiki hedefimiz 3 gün sonra Sakarya'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında 42 kilo Türkiye şampiyonu olmak. Burada Türkiye Şampiyon olursa inşallah ülkemizi, ilimizi, Bosna Hersek'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonasında temsil edecek" dedi.

"Hedefim birkaç gün sonra yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluk"

Sakarya düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına hazırlanan diğer bir boksör Eren Can Aksoy ise, "8 aydır boks yapıyorum. 2020'nin sonlarında başladım. Hedefim birkaç gün sonra yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluk Allahın izniyle. Ondan sonra Avrupa'dan madalya getirmek istiyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı