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Boks'un kalbi Kırşehir'de atacak

Boks'un kalbi Kırşehir'de atacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kırşehir, U-22 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına ev sahipliği yapacak.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir, U-22 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına ev sahipliği yapacak.

Gençlik Spor İl Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Kırşehir'in ev sahipliğinde kadın ve erkek sporcuların kıyasıya mücadele edeceklerini söyledi. Türkiye Boks Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet takviminde yer alan U-22 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına 750 Erkek ve kadın sporcu katılacak.

Sporcularla birlikte antrenör, idareci ve federasyon ekipleri ile birlikte toplamda bin kişinin katılımı bekleniyor. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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