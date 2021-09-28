Boks Şampiyonasında Üniversitemiz Öğrencisinin Başarısı Yeni

ZONGULDAK (Habermetre) - Türkiye Boks Federasyonu tarafından 18-25 Eylül tarihleri arasında Zonguldak'ta düzenlenen Büyük Bayanlar Türkiye Boks Şampiyonasına Tekirdağ ilini temsilen katılan Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi Yasemin GAYIR 3. olup bronz madalya kazandı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak başarılarından dolayı Boks Antrenörü Hasan KIYAK ve madalya kazanan öğrencimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

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