Boks Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Boks rekoru kaç? Avrupa Boks rekoru kaç?

Olimpiyat spor dallarının en önemli branşlarından Boks, rekorları ile merak konusu oldu. Peki, Boks Olimpiyat rekoru kaç, Dünya Boks rekoru kaç, Avrupa Boks rekoru kaç? İşte, Boks sporunun merak edilen rekorları ve detayları…

En temel spor aktivitelerinden olan Boks, olimpiyatlarda da ilgi ile takip ediliyor. Konu hakkında detaydalar merak edilirken Boks Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Boks rekoru kaç? Avrupa Boks rekoru kaç?

BOKS REKORLARI

Boks, ilk kez 1904 Saint Louis'da yer aldı. Bu tarihten itibarense 1912 Stockholm olimpiyatları hariç tüm olimpiyatlarda yer aldı. Bu olimpiyatlarda yer almamasının sebebi ise İsveç yasalarına göre boksun yasak olmasıydı. 2008 Pekin'deyse kadınlarda yarışmalara katılmaya başladı.

BOKS ALTIN MADALYA SAYILARI

Amerika Birleşik Devletleri (USA) 49

Küba (CUB)

34

Büyük Britanya (GBR)

17

İtalya (ITA)

15

Sovyetler Birliği (URS)

14

Macaristan (HUN)

10

Rusya (RUS)

9

Polonya (POL)

8

Arjantin (ARG)

7

Kazakistan (KAZ)

6

Güney Afrika (RSA)

6

Doğu Almanya (GDR)

5

Almanya (GER)

4

Fransa (FRA)

4

Bulgaristan (BUL)

4

Tayland (THA)

4

Ukrayna (UKR)

4

Güney Kore (KOR)

3

Kanada (CAN)

3

Yugoslavya (YUG)

3

Çin (CHN)

3

Çekoslovakya (TCH)

3

İrlanda (IRL)

2

Meksika (MEX)

2

Kuzey Kore (PRK)

2

Finlandiya (FIN)

2

Japonya (JPN)

2

Romanya (ROU)

1

Danimarka (DEN)

1

Almanya Birleşmiş Takımı (EUA)

1

Moğolistan (MGL)

1

Norveç (NOR)

1

Venezuela (VEN)

1

Kenya (KEN)

1

Hollanda (NED)

1

Belçika (BEL)

1

Yeni Zelanda (NZL)

1

Özbekistan (UZB)

1

Cezayir (ALG)

1

Batı Almanya (FRG)

1

Dominik Cumhuriyeti (DOM)

1

İsveç (SWE)

0

Nijerya (NGR)

0

Uganda (UGA)

0

Filipinler (PHI)

0

Türkiye (TUR)

0

İspanya (ESP)

0

Beyaz Rusya (BLR)

0

Porto Riko (PUR)

0

Avustralya (AUS)

0

Brezilya (BRA)

0

Mısır (EGY)

0

Şili (CHI)

0

Gana (GHA)

0

Kamerun (CMR)

0

Birleşik Takım (EUN)

0

Avustralasya (ANZ)

0

Çek Cumhuriyeti (CZE)

0

Estonya (EST)

0

Tonga (TGA)

0

Azerbaycan (AZE)

0

Kolombiya (COL)

0

Fas (MAR)

0

Hindistan (IND)

0

Moldova (MDA)

0

Tunus (TUN)

0

Ermenistan (ARM)

0

Bermuda (BER)

0

Gürcistan (GEO)

0

Guyana (GUY)

0

Litvanya (LTU)

0

Mauritius (MRI)

0

Nijer (NIG)

0

Pakistan (PAK)

0

Suriye (SYR)

0

Tacikistan (TJK)

0

Uruguay (URU)

0

Zambiya (ZAM)

0