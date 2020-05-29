Boks Milli Takımlar Antrenörü Döndü: "Eski performanslarını yakalayacaklar" Sporcuların evde kaldıkları sürece hiç bir zaman antrenmanlarını aksatmadığını belirten Boks Milli Takımlar Antrenörü Cemil Döndü, salonda çalışmaların başlamasıyla birlikte eski performanslarını da yakalayacaklarını söyledi.

Sporcuların evde kaldıkları sürece hiç bir zaman antrenmanlarını aksatmadığını belirten Boks Milli Takımlar Antrenörü Cemil Döndü, salonda çalışmaların başlamasıyla birlikte eski performanslarını da yakalayacaklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2021 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları ile 2022 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na hazırlanan Olimpik ve Paralimpik havuzda yer alan milli sporcuların antrenmanlarına devam edebilmesi için tesisleri açtı. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 1 Haziran'da spor salonları faaliyetlerine başlıyor. Normalleşme adımları kapsamında Milli sporcular için açılan spor salonlarında yeniden antrenmanlarına başlayan sporculara, Boks Milli Takımlar Antrenörü Cemil Döndü özgüven aşıladı, en kısa sürede eski performanslarına kavuşacaklarını aktardı.

Türkiye'de ilk vakanın 11 Mart'ta görülmesiyle hayatın yavaşlatıldığına dikkat çeken Antrenör Döndü, "Bunun yapılması gerekiyordu, doğru olan da buydu. Bütün spor branşlarında olduğu gibi boksta da yapıldı. Bizim İngiltere Olimpiyat Kota maçları vardı boksörlerimizin. Bu süreçte 52 kiloda Milli boksörümüz Batuhan Çiftçi de olimpiyat vizesi almıştı. Orada olan sporcularımız da salgının başlamasının ardından geri çağrıldı. Bütün ülkelerin sporcuları çağrıldı. O sporcularımızın maçlara kadar yakaladıkları performansları, çalışmaları vardı. Sporcularımızın eski performanslarına dönebilmeleri için milli takımlardaki hoca arkadaşlarımızla durumlarını takip ediyoruz. Bizim Elazığ'da da Milli takıma aday sporcularımız vardı. Hiçbir şekilde sporcularımız antrenmanlarını aksatmadı. Salonda yapılanla eşdeğer değil ama biz takibini yapıyorduk. Milli sporcularımız yine antrenmanlarına devam ediyor. İnşallah eski performanslarını yakalayacaklar" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA