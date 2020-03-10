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Boks Milli Takımı'nın ağır sıkleti Eren, olimpiyat vizesi peşinde

Milli boksör Eren Uzun, 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılarak, olimpiyat madalyasını Türkiye'ye getirmek istiyor.

10.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:42
Boks Milli Takımı'nın ağır sıkleti Eren, olimpiyat vizesi peşinde

Milli boksör Eren Uzun, 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılarak, olimpiyat madalyasını Türkiye'ye getirmek istiyor.

Milli takımın ağır sıkleti +91 kiloda mücedele eden 1,93 boyundaki Eren, Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayarak, 2020 Tokyo Olimpiyatları için 14-24 Mart tarihlerinde Londra'da düzenlenecek Avrupa kota müsabakalarına katılmak üzere İngiltere'ye gitti.

Eren'in kariyerinde 7 Türkiye şampiyonluğu ile uluslararası müsabakalarda dereceleri bulunuyor.

İngiltere'ye hareket etmeden önce AA muhabirine açıklama yapan 24 yaşındaki milli boksör, boksa, bir akrabası sayesinde başladığını belirtti.

Boksu çok sevdiğini anlatan Eren, "Yaklaşık 10 yıldır boksun içindeyim. Antrenman yapmadığım günler analiz yapıyoruz. Boks müsabakalarını izliyorum. Bütün velilere çocuklarını boksa göndermelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Kastamonu'da çok güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Eren, Olimpiyat Elemeleri'ne hazır olduklarını vurguladı.

"Vizeyi alacağım"

Eren, Türk milli takımında yetenekli boksörlerin bulunduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Olimpiyat elemelerine çok az bir gün kaldı. Çok sıkı bir şekilde hazırlandık. Rakiplerimiz Türk milli takımından korksun. Olimpiyat için elimden gelen her şeyi yapacağım ve oradan vizeyi alacağım. İlk olarak hedefim olimpiyat vizesi. Türkiye'nin uzun zamandır hasret kaldığı olimpiyat madalyasına, sadece kendi adıma değil, takım olarak kenetlendik, ülkemize olimpiyat madalyası getireceğimize inanıyorum."

Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden geçen yıl mezun olduğunu belirten Eren, öğretmenliğin yanında güzel bir kariyer yapmak istediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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