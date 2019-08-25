Boks Milli Takımı Erzurum'da hazırlık kampında

25.08.2019 12:12

Boks Milli Takımı, Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonasına Palandöken'de sıkı bir kamp çalışması ile hazırlanıyorlar.



Oltulu Boks Milli Takımı, antrenörü Atilla Zengin'in yer aldığı Boks Milli Takımı kafilesi, Rusya'da düzenlenecek dünya şampiyonası öncesi son kampını Erzurum'da gerçekleştirdi. Boks Milli Takımı 15 gün süren kamp sürecinde 8 sporcu, 8 sıklet ile hazırlıklarını tamamladı.



Antrenör Atilla Zengin, "Çok iyi bir kamp süreci geçirdik. Yüksek rakımda hazırlıklarımızı tamamlayıp müsabakaların oynanacağı Rusya'da rakım düşük olduğu içi sporcularımızın uyum sağlaması amacıyla kalan kamp sürecini Pazartesi'nden itibaren Kastamonu Boks kamp merkezinde devam edeceğiz. Rusya'daki Dünya Şampiyonasında mutlaka derece ile döneceğiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA