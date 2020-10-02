Boks Milli Takımı, Çankırı'da tuz mağarasında antrenmanlarına devam ediyor
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Boks Milli Takımı, Çankırı'da tuz mağarasında antrenmanlarına devam ediyor

02.10.2020 15:59 | Son Güncelleme: 02.10.2020 15:59
Boks Milli Takımı, Çankırı'da tuz mağarasında antrenmanlarına devam ediyor

Çankırı'da kampa giren Türkiye Boks Milli Takımı, yerin 150 metre altında tuz mağarasında çalışmalarını sürdürüyor.

Çankırı'da kampa giren Türkiye Boks Milli Takımı, yerin 150 metre altında tuz mağarasında çalışmalarını sürdürüyor.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, tuz mağarasında antrenmanlarına devam eden Türkiye Boks Milli Takımını ziyaret etti. Esen, burada yaptığı açıklamada, Yer Altı Tuz Şehri'nin sporculara sağlık ve pozitif enerji vereceğini söyledi.

Tuz mağarasında bulunan kaya tuzunun herkes için şifa deposu olduğunu belirten Esen, "Sanat, spor, siyaset gibi birçok camianın dikkatini çeken tuzumuzu, ülkemize ve tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sporcularımızın kondisyonlarına tuzumuz ile olumlu katkı sağlamak gurur verici." diye konuştu.

Yıldız Kız Boks Milli Takımı Başantrenörü ve Proje Koordinatörü Ahmet Çınar da mağaranın olumlu etkilerini yapılan ilk antrenmandan itibaren fark ettiklerini söyledi.

Mağaranın sporcular üzerindeki etkisini bilimsel olarak ispatlamak için bu kampı yaptıklarını dile getiren Çınar, "Milli takım sporcularımız ile bir süre mağarada antrenman yaparak bu tezimizi bilimsel olarak kanıtlayacağız inşallah. Projemiz neticesinde sporcularımızın performansının arttığını ispatlarsak tuz mağarasını spor turizmine de açabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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