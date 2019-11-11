Boks Milli Takımı Belarus'ta madalya mücadelesi verecek

11.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:42

Erkek Milli Boks Takımı, 17. Uluslararası Viktor Liventsev Turnuvası için Belarus'a gitti.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular, bugün başlayacak organizasyon için başkent Minsk'e hareket etti.

Başantrenör Reimundo Zamora Nunez yönetimindeki milli takım kadrosu şöyle:

57 kilo: Batuhan Çiftçi

69 kilo: Tuğrulhan Erdemir, Necat Ekinci

75 kilo: Birol Aygün

91 kilo: Berat Acar, Mücahit İlyas

Artı 91 kilo: Muhammed Aydın

Turnuva, 17 Kasım Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA