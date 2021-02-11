Boks Milli Takımı Almanya yolcusu
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Boks Milli Takımı Almanya yolcusu

11.02.2021 15:04 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:07
Boks Milli Takımı Almanya yolcusu

Olimpik Kadın ve Erkek Boks Milli Takımları, Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında Almanya'nın Köln şehrinde yapılacak Uluslararası Almanya Boks Turnuvası'na katılacak.

Olimpik Kadın ve Erkek Boks Milli Takımları, Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında  Almanya'nın Köln şehrinde yapılacak Uluslararası Almanya Boks Turnuvası'na katılacak. Milliler bugün hava yoluyla Almanya'ya hareket edecek. 

TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU BAŞKANI GÖZGEÇ: VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Olimpiyat yolunda var gücümüzle çalışıyoruz. Uluslararası Turnuvalara katılarak sporcularımızın son durumlarını yakından takip ediyoruz" dedi

Yarın başlayacak ve 16 Şubat'ta sona erecek turnuvada ise şu sporcular madalya mücadelesi verecek:

"Kadınlarda 57 kg'da Hatice Akbaş, 57 kg'da Tuğçenaz Sürmeneli, 60 kg'da Esra Özyol, 60 kg'da Rümeysa Ataş, 69 kg'da Sema Çalışkan, erkeklerse ise 52 kg'da İbrahim Kurtay, 60 kg'da Mizan Aykol,  63 kg'da Hakan Doğan, 75 kg'da Birol Aygün, 91 kg'da Mehmet Nadir Ünal, +91 kg'da Muhammed Aydın."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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