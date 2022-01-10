Boks makinesinden hırsızlık yaptılar

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir oyun salonunun önünde bulunan boks makinesindeki hırsızlık, güvenlik kameralarına yansıdı.

İlçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir oyun salonunun önündeki boks makinesindeki paralar, 3. kez çalındı. Hırsızlık anının güvenlik kameralarınca kaydedildiği olaylarla ilgili olarak şikayetçi olduğunu söyleyen işletme sahibi Tunay Erdem, "Boks makinesi 1 yıl içerisinde 3 kez soyuldu. Tahminim hep aynı kişi, aynı saatlerde gerçekleştiriyor. Bu olayı gerçekleştiren alışkanlık haline getirmiş. Elinde tornavidayla geliyor, 2 dakika içerisinde kilitleri kırıyor, içindeki parayı alıp gidiyor. Kilidi benden hızlı açıyorlar. Para haznesiyle beraber çalıyor bir de. Yakalanmasını istiyorum" dedi. - KAYSERİ