Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'ndan 5 madalya
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Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'ndan 5 madalya

16.01.2021 22:53 | Son Güncelleme: 16.01.2021 23:15

- Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'ndan 5 madalya 10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası'nı Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalyayla tamamladı.

- Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'ndan 5 madalya

İSTANBUL - 10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası'nı Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalyayla tamamladı.

Sırbistan'ın Sobor şehrinde düzenlenen 10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası'nı Olimpik Kadın Boks Milli Takımı 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalyayla tamamladı. Bugün 75 kilo final müsabakasında ringe çıkan Şennur Demir Belaruslu rakibi Viktoryia Kebikava'yı mağlup ederek altın madalya kazandı. 57 kiloda ringe çıkan Aycan Güldağı, Kazak rakibi Vladislava Kukhta'ya mağlup olarak turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

Dün oynanan final müsabakalarında 69 kiloda Busenaz Sürmeneli altın, 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazanmıştı. 60 kiloda Esra Özyol ise turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'ndan 5 madalya
Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'ndan 5 madalya
Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'ndan 5 madalya
Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'ndan 5 madalya
Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'ndan 5 madalya
Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'ndan 5 madalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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