Boks gecesinde Harrison, Perrella'ya karşı

Boks gecesinde WBC Dünya Welterweight şampiyonu Tony Harrison ile ABD'li Bryant Perrella karşı karşıya gelecek.
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Boks gecesinde WBC Dünya Welterweight şampiyonu Tony Harrison ile ABD'li Bryant Perrella karşı karşıya gelecek.
WBC Dünya Welterweight şampiyonu 'Superbad' lakabıyla bilinen ABD'li boksör Tony Harrison ile 'Goodfella' lakabıyla tanınan ABD'li boksör Bryant Perrella karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu bu karşılaşma pazar günü saat 03.00'de canlı yayınla S Sport2'den yayınlanacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı