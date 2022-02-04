Boks Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz görevine başladı

Türkiye Boks Federasyonu Genel Sekreterliğine atanan Tahir Yılmaz, görevine başladı.

Federasyondan yapılan açıklamada Boks Federasyonu Genel Sekterliğine atanan Tahir Yılmaz'ın Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç ve federasyon personeliyle bir araya geldiği belirtildi.

Grekoromen stilde milli mayoyu giyen, milli takım antrenörlüğü de yapan Tahir Yılmaz, Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreterliği görevinde de bulundu.