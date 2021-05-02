Boks Federasyonu Asbaşkanı Yılmaz İlkay Arın: Ünsal Arık, boks camiamızın yüz karasıdır

Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Yılmaz İlkay Arın, spor tüm dünyada din, dil, renk ve ırk ayrımı gözetmeksizin herkesi bir araya getiren evrensel bir olgudur diyerek, "Ünsal Arık'ın yaptığı hakaret yanına kar kalmayacaktır" açıklamasında bulundu.

Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Yılmaz İlkay Arın, spor tüm dünyada din, dil, renk ve ırk ayrımı gözetmeksizin herkesi bir araya getiren evrensel bir olgudur diyerek, "Ünsal Arık'ın yaptığı hakaret yanına kar kalmayacaktır" açıklamasında bulundu.

Arın, camia olarak bu kişinin spor hayatının nasıl olduğunu iyi bildiklerini söylerken, "O bir boksör değil, birilerinin projesidir. Hayatında ciddi bir rakiple karşılaşmayan bir zavallıdır. Federasyon başkanımız Sayın Eyüp Gözgeç'in yapmış olduğu açıklamada; Sözde Ermeni soykırımı' iddialarıyla ilgili bir çok problem yaşanırken kendisinden yüreği varsa milyonlarca insanın ölümüne neden olanlarla ilgili veya Amerika'nın yaptığı soykırımlara, Fransa'nın yaptığı soykırımlara atıfta bulunacak tişörtler giymesini istiyorum" dedi. Evet, ben de çağrıda bulunuyorum, eğer Türk olduğunu söylüyorsan ve cesaretin varsa çık bu tişörtleri giy? Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a diktatör demesini kabullenmiyorum. Sözde sporcu olan bu şahsın yaptığı ahlaksızlık ve alçaklıktır" dedi.

ARIN: HODRİ MEYDAN

Arın son olarak, "Sen hainliğini belgeleyen tişörtle ringe çıkacaksın, ben de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tişörtünü giyerek ringe çıkacağım! Nerde istersen seninle maça hazırım, hodri meydan" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı