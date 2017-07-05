Boks: Avrupa Yıldız ve Genç Kızlar Şampiyonası

Avrupa Yıldız ve Genç Kızlar Boks Şampiyonası Bulgaristan'da sürüyor.



Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'daki organizasyonda Ayşegül Sağır yarı finale yükselirken, Havvanur En, Beyza Saraçoğlu, Canser Oltu, Ayten Çumentor ve Rumeysa Ataş çeyrek finale çıktı.



Toplam 29 ülkeden 237 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, gençler 69 kiloda Ayşegül Sağır, İtalyan rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükselen ilk milli sporcu oldu.



Yıldızlar 57 kiloda Rumeysa Ataş, Bulgar, gençler 54 kiloda Ayten Çumentor, Litvanyalı, gençler 51 kiloda Beyza Saraçoğlu, Polonyalı rakiplerini 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Gençler 57 kiloda Havvanur En, Letonyalı sporcuyu 3-2 mağlup ederek, çeyrek finale çıkan diğer bir isim oldu. Gençler 64 kiloda Canser Oltu da Ukraynalı rakibini 5-0 yendi ve çeyrek finalde mücadele etme hakkı kazandı.



Şampiyona 10 Temmuz'da sona erecek.